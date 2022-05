Bungaraya Island Resort

Das romantische Resort liegt alleine an einer traumhaften Sandbucht mitten im Dschungel mit Sicht auf den offenen Ozean. Das grosse, natürliche Gelände ergibt viel Freiraum und Platz für die Gäste, daher sind die Wege jedoch teilweise lang und steil und mit vielen Treppenstufen versehen. Es gibt keine Restaurants in der Nähe. Kota Kinabalu ist in 30 Minuten mit dem Boot erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt mit Boot und Hotelbus ca. 1 Stunde.

Das lauschige Resort imponiert mit 48 einzeln stehenden Villen aus Holz in einheimischer Archi­tektur errichtet mit Blick auf den wunderschönen, weissen Sandstrand und in den immergrünen, tropischen Dschungel. Die komfortablen Villen verfügen über einen Schlaf- und Wohnbereich. Die Verar­beitung natürlicher Materialien verleihen den Villen einen lokalen, gemütlichen Charme. Sie sind ausgestattet mit Klima­anlage, Decken­ventilator, gratis Internetzugang, Fern­seher, DVD-Player, Mini­­bar und Safe.

Superior (18): 70 m² gross mit ge­­räumigem Badezimmer mit Dusche, am Hang gelegen. Von der hölzernen Veranda, die um die Villa führt geniessen Sie Dschungel- oder Meersicht.

Deluxe (8): Mit 108 m² Wohnfläche (inkl. Aussenfläche), sehr geräumige Villa mit separatem Wohnzimmer, am Hang gelegen mit traumhaftem Blick in den Dschungel und auf das Meer. Grosses Badezimmer mit Bad und Dusche.

Plunge Pool Villa (10): 87 m² gross, zusätzlich mit Espresso Maschine ausgestattet mit Badezimmer mit Bad und Dusche, in flachem Gelän­­de, nahe am Strand und den Restaurants gelegen. Auf der grossen Terrasse hat es einen kleinen Pool mit Sonnenliegen mit Meersicht.

Treehouse (2): 90 m² gross, an erhöhter Lage zwischen Baum­­­wipfeln mit viel Privatsphäre gelegen, mit Terrasse mit Jacuzzi oder kleinem Pool und einer Lounge - ein romantisches Hide­away.

2-Bedroom Deluxe Suite (8): 177 m² gross mit 2 Schlaf- und 2 Badezimmer mit Dusche mit grosser Terrasse, die als Wohnraum im Freien gestaltet ist und herrlicher Meersicht., ideal für Familien oder befreundete Paare.