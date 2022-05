Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge ab Kota Kinabalu

Frühmorgens Transfer von Ihrem Stadthotel zum Flughafen und kurzer Flug nach Sandakan. Sie treffen Ihre Reiseleitung. Nach 45-minütiger Autofahrt erreichen Sie das «Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center», wo Sie die tägliche Fütterung der «Waldmenschen» beobachten dürfen – eine seltene Gelegenheit, diese Tiere in der Freiheit aus nächster Nähe betrachten zu können. Gleich daneben besuchen Sie das neue «Sun Bear Conservation Center», wo die stark bedrohten malaiischen Bären (Sonnenbär) gepflegt und auf eine spätere Auswilderung vorbereitet werden. Kurzer Transfer zu Ihrem Etappenhotel My Nature Resort.

Sepilok - Abai (F, M, A)

Am späten Vormittag fahren Sie nach Sandakan zum Bootssteg. Es folgt eine Bootsfahrt entlang des Sulu Meeres in den breiten Kinabatangan Fluss, an Mangrovenwäldern vorbei zum Dorf Abai. Halten Sie während der Bootsfahrt Ausschau nach den einzigartigen Nasenaffen, Vögeln und anderen wilden Tieren. Gegen Abend unternehmen Sie eine weitere Bootsfahrt für Tierbeobachtungen und erleben nach Sonnenuntergang das Glimmern von tausenden von Leuchtkäfern aus den Mangrovenwäldern. Nach dem Abendessen können Sie an einer Nachtpirsch teilnehmen. Übernachtung in der hübschen Abai Jungle Lodge.