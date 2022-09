Borneo Eagle Resort

Grosser Swimmingpool mit Pool­bar an bester Lage mit traumhaftem Meerblick. Fitness­center. Das umfangreiche Angebot an Massagen und Spa Anwen­dungen, u.a. wird vulkanischer Heilschlamm von der Insel benutzt, der therapeutischen Effekt auf Haut, Haar und Gelenke haben soll, wird direkt in Ihrer Villa, auf den dafür vorgesehenen Spa-Liegen vorgenommen. Das Resort bietet Inselausflüge und Schnorchelausflüge mit dem Boot an.

Die 13 frei stehenden Villen liegen auf einem grosszügigen Grundstück und reihen sich direkt am Meer entlang. Sie sind modern und farbenfroh eingerichtet und verfügen über ein Schlafzimmer sowie ein Wohn­zimmer mit Lounge und Esstisch sowie ein kleiner Garten. Die geräumigen Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Safe und Föhn sowie geräumiges Badezimmer mit Regendusche.

Pool Villa (6): 171 m² grosse Villa direkt am Meer gelegen mit grosser Terrasse mit eigenem, schönen Pool (45 m²) und Sonnenliegen. Ein privater Beach Pavillon bietet die Gele­gen­heit für ein romantisches Abendessen.

Coral Villa (4): 261 m² Wohnfläche mit sehr grosser Lounge und Esszimmer sowie privatem Garten mit kleinem Plunge-Pool und eigenem Spa Bereich, wo Sie sich in den eigenen vier Wänden mit einer wohltuenden Massage verwöhnen lassen können. Die Villen liegen am schönsten Strandab­schnitt der Anlage und haben eine hübsche Terrasse mit Son­nenliegen. Mit solch einer Lage am Meer, braucht es kei­nen eigenen Swimmingpool.

Spa Villa (3): 287 m² gross mit eigenem Pool und eigener Spa Suite für erholsame Massagen in der Privatsphäre der eigenen Villa. Grosses Sonnendeck mit Liegen und herrlicher Strandlage und traumhafter Sicht auf den Ozean.