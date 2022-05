Bluewater Maribago Beach Resort

Direkt an einem hellen Sandstrand auf der Insel Mactan (Schwimmen ist bei Ebbe nicht möglich). Transferzeit zum Flug­hafen Cebu-Mactan ca. 20 Minuten.

Die 157 Zimmer sind in ein- und zweistöckigen Gebäuden unter­gebracht. Sie verfügen über eine eigene Veranda mit Blick zum Swimmingpool und in den tropischen Garten. Die Zimmer sind ausgestattet mit einem Bad mit Badewanne und separater Du­sche, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gra­tis In­ter­net­zugang, Mini­bar und Kaffee-/Tee­kocher.

Deluxe (82): Die 37 m² grossen Zimmer be­­fin­den sich im Garden- sowie im Beach­wing.

Amuma Spa Suite (50): 42 m² grosse Zimmer im Amuma Spa Wing, dem hinteren, ruhigeren Teil des Resorts.

Premier Deluxe (20): Die 36 m² grossen Zim­mer in Strandnähe sind moderner eingerichtet, heller gestaltet und verfügen über ein grosses Bad­ezimmer.