Authentisches Malaysia ab Kuala Lumpur

Kuala Lumpur – Labu Sentral – Taman Negara (A)

Nach einer cirka 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Land­schaft erreichen Sie Labu Sentral. Weiter geht es mit dem öffentlichen Boot auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Na­tionalpark Taman Negara. Hier sind Sie in tierischer Ge­sell­­schaft: Tapire, Wild­schweine, Bären, Ele­­fan­ten, Ti­ger und jede Menge Affen... Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spazier­gang!