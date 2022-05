Atmosphere Resort

Abgelegen im Südosten von Negros Oriental, am grausandigen Strand mit Bäumen, Liegen und Hän­ge­mat­ten. In direkter Umgebung befinden sich keine Dörfer, Res­tau­­rants und Unterhaltungs­möglich­keiten. Rund 30 Minuten Fahrzeit in die Stadt Dumaguete und zum Flughafen.

Hinweis: Am Strand gibt es saisonal grössere Steine. Bade­schuhe sind deshalb empfohlen.