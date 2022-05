Amorita Resort

Vom Hauptswimmingpool aus er­öff­net sich eine grossartige Aussicht auf das Meer und den Alona Strand. Der zweite Swimmingpool befindet sich in der Nähe der Junior Suiten und dient zugleich auch als Übungs­pool für angehende Taucher. Im «Sea Tree Spa» werden Sie mit wohltuenden Massagen verwöhnt. Fitnesscenter, Tauch­shop mit diversen Wassersportangeboten, unter anderem gratis Kajak, Stand Up Paddling und Mountain­bike­verleih.

Beim berühmten Alona Strand der Insel Panglao auf einer Klippe. Über Stufen erreichen Sie in wenigen Minuten den schönen Strand. Viele lokale Restaurants am Alona Strand mit asiatischen und Seafood Menüs befinden sich in Geh­distanz. Transfer­zeit zum Flughafen Bohol-Panglao ca. 20 Min.