Grosszügiger Swimmingpool um­geben von Pavillons. Das «Aman Spa» liegt an traumhafter Hang­lage mit einzigartigem Blick auf das offene Meer. Zudem verfügt das Resort über ein Fitnesscenter sowie einen Tennis­platz, ein Yoga und Meditation Studio und bietet diverse Akti­vi­täten wie Tauchen, Schnorcheln, Kajak, Segeln, Sport­fischen und Kite­sur­fen (saisonal) an. Velos stehen den Resort­gästen kostenlos zur Verfügung. Ausserhalb des Resorts gibt es keine Restau­rants und Unterhaltungs­möglichkeiten.

Das elegante Resort liegt auf der Privatinsel Pama­lican, die zu den Cuyo Inseln gehört, welche Palawan vorgelagert sind. Die Insel ist umgeben von traumhaften weissen Sandstränden. Sie ist fünf Kilometer lang und am wei­testen Punkt 500 m breit. Die Flugverbindungen aus Manila bringen Sie direkt zur Destination.

Das exklusive Restaurant «The Clubhouse» bietet internationale, philippinische sowie asiatische Köst­lich­keiten. Nicht nur die Gaumenfreuden werden Sie überzeugen, sondern auch das romantische Ambiente auf der Terrasse mit Meersicht. Im «Nama at the Lagoon Club» werden japanische S­peziali­täten serviert. Der «Beach­club» steht für Seafood, mediterrane Gerichte sowie feine Cocktails zum Sonnenuntergang.

Die 42 freistehenden Casitas sind elegant und äusserst stilvoll mit Edelholz eingerichtet. Zur luxuriösen Ausstattung gehören ein grosses Dop­pel­bett, ein geräumiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche sowie ein Ankleide­raum. Die 68 m² grossen Zimmer haben Fernseher, gratis Inter­net­­zu­­gang und die üblichen Annehmlichkeiten eines Luxus­resorts.

Treetop Casita (4): Lage zwischen den tropischen Bäumen.

Hillside Casita (5): Diese Cottages sind am Hang gelegen und bieten eine traumhafte Meersicht.

Deluxe Hillside Casita (2): An erhöhter Lage mit spektakulärster Aussicht über das Meer und die umliegenden Inseln.

Beach Casita (29): Direkt am weissen, feinsandigen Strand gelegen. Alle Beach Casitas verfügen über eine Dusche im Freien und bieten einen wunderschönen Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.