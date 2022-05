Haben Sie Sharjah als Ihr Reiseziel ausgewählt, werden Sie eine Stadt erleben, die Tradition und Moderne gekonnt miteinander verbindet. Begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit, wenn Sie durch kleine Gassen spazieren sowie geschichtsträchtigen Residenzen und wertvollen Kulturstätten begegnen. Sie werden bei Ihrem Besuch in der Altstadt von Sharjah, wo Händler in lebendigen Souks traditionelle Waren anbieten, den Orient spüren. Im Gegensatz hierzu wachsen im Zentrum gigantische Wolkenkratzer weit über die Stadt hinaus und bilden eine Skyline, die Sharjah zu etwas Besonderem macht. Unsere Spezialisten kennen sich aus und suchen für Sie Ihre individuelle Reise nach Sharjah in den Arabischen Emiraten heraus.