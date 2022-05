Schöne VAE Hochzeitsreisen

Romantische Sonnenuntergänge am Strand geniessen

Sie möchten die VAE Flitterwochen etwas aktiver gestalten? Die luxuriösen Hotelanlagen in der Hauptstadt Abu-Dhabi bieten sich hierfür hervorragend an. Die Luxusresorts werden Sie nicht nur mit der prunkvollen Ausstattung überzeugen – auch der Service lässt keine Wünsche und Bedürfnisse offen. Geniessen Sie die Zweisamkeit an den weissen Sandstränden und machen Sie Ihren VAE Honeymoon zu einem unvergesslichen Erlebnis. Verbringen Sie aufregende Stunden bei den Wüsten-Safaris oder schauen Sie sich die Sheik Zayed Moschee an. Zu erleben und zu bestaunen gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten jede Menge. Es ist durchaus möglich, dass die Zeit für alle Attraktionen und die umfangreiche Architektur des Landes zu kurz wird. In erster Linie sollen die Flitterwochen jedoch schön und romantisch sein. Mit unseren einzigartigen Ferienangeboten werden Sie das auf jeden Fall.