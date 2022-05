Musandam Reisen

Die Region Musandam im Oman befindet sich an der Spitze des Landes. Fjordbuchten und atemberaubende Felsklippen locken viele Feriengäste aus aller Welt an. Zudem finden Sie hier auch einzigartige, komfortable und luxuriöse Ferienunterkünfte. Als absoluter Geheimtipp gilt das Six Senses Zighy Bay. Diese Unterkunft wurde perfekt in die Naturlandschaft integriert und bietet viele Unterhaltungs- und Ausflugsmöglichkeiten. Ein Blick auf das kristallklare Meer ist Ihnen von dieser Unterkunft aus ebenfalls sicher. Worauf warten Sie also noch? Erfüllen auch Sie sich den arabischen Traum mit den Angeboten unserer Spezialisten. Selbstverständlich gibt es in Musandam noch viele weitere Hotels und Resorts.