Totes Meer Jordanien

Fantastische Hotels und charmante Resorts für Ihre Jordanien Ferien

Unsere Spezialisten können Ihnen exklusiv Badeferien durch einen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Luxusresort Mövenpick Resort & Spa Dead Sea empfehlen. Das Hotel wurde im landestypischen Stil errichtet und ist von einer grossen Gartenanlage umgeben. Eine fantastische Poollandschaft rundet das Ambiente diese Hotels ab, von wo aus Sie einem atemberaubenden Blick über das Tote Meer erleben werden. Das erstklassige Speisenangebot wird in sechs Restaurants angeboten und nach einem reichhaltigen Abendessen können sie die Erlebnisse eines ereignisreichen Tages voller Eindrücke noch einmal in einer der Bars Revue passieren lassen. Sollten Sie sich für einen Tauchgang interessieren, können Sie einen Ausflug nach Aqaba unternehmen. Die Stadt befindet sich am Roten Meer, dessen Unterwasserwelt durch eine atemberaubende Vielfalt und Farbenpracht besticht und nicht ohne Grund zu den besten Tauchspots der Welt zählt. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen weiterhelfen und gerne nähere Informationen zur Verfügung stellen.