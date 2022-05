Jordanien Tauchen

Tauchen Sie im wahrsten Sinne des Wortes ein in eine faszinierende Unterwasserwelt mit bunten Korallenriffen. Begeben Sie sich auf eine Tauchreise nach Jordanien und geniessen Sie ganz besondere Jordanien Badeferien. Im Süden des Haschemitischen Königreichs Jordanien befindet sich abseits von einmaligen Wüstenlandschaften die Stadt Akaba. Sie grenzt direkt an das Rote Meer und ist bislang noch wenig touristisch geprägt. Jährlich machen viele Taucher Jordanien Reisen und begeben sich nach Akaba zum glasklaren Wasser mit seiner atemberaubenden Artenvielfalt. Hinzu kommen optimale Voraussetzungen durch ein ganzjähriges, heisses Wüstenklima und nur wenige Regentage. Gäste finden entspannte Badeferien und auch eine perfekte Sicht unter Wasser, sowie Tauchschulen. Wenden Sie sich an Ihre Spezialisten, die Ihnen Ihre Jordanien Reise nach Ihren Wünschen zusammenstellen.