Amman Reisen

Entdecken Sie die lebhafte Metropole Jordaniens! In der quirligen Hauptstadt Amman treffen Tradition und Moderne aufeinander. Im Stadtzentrum finden Sie historische Stätten, die von der uralten Kultur Vorderasiens zeugen. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich Amman zu einem bedeutenden Finanzzentrum entwickelt. Das Stadtbild ist geprägt von arabischen Stadthäusern und prächtigen Moscheen. Auf den bunten Märkten herrscht lebhaftes Treiben. Für Ihren Aufenthalt finden Sie in unserem Angebot charmante Hotels im orientalischen Stil. Die Hauptstadt ist der optimale Ausgangspunkt für eine Jordanien Rundreise. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten beraten Sie gerne.