Alyeska - Ruf der Wildnis ab Whitehorse
Alyeska - Ruf der Wildnis ab Whitehorse
ab CHF 7005.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights:
- White Pass Zugfahrt nach Skagway
- Ruby Range Lodge am Kluane Lake
- Dempster Highway bis Inuvik
- Denali Nationalpark
- Tierbeobachtungen und Wanderungen
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Whitehorse
Individuelle Anreise nach Whitehorse und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 2 Nächte in Whitehorse.
2. Tag Whitehorse
Sie fahren nach Fraser, von wo Sie auf einer spektakulären Zugfahrt über den White Pass nach Skagway gelangen. Hier haben Sie Zeit für eigene Erkundungen, bevor Sie Ihr Van zurück nach Whitehorse bringt.
3-5. Tag Ruby Range Lodge
In den nächsten Tagen wartet ein richtiges Wildnis-Abenteuer auf Sie. Von Destruction Bay aus erreichen Sie mit dem Boot die kleine rustikale Ruby Range Lodge am Ufer des Talbot Arms, einem fjordähnlichen Seitenarm des riesigen Kluane Lakes. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit und die vielfältigen Möglichkeiten wie Angeln, Wandern, Tierbeobachtungen, Fotografieren und Ausspannen in unvergleichlicher Umgebung.
6. Tag Haines Junction
Zurück in Destruction Bay reisen Sie nach Haines Junction, dem Tor zum Kluane Nationalpark. Der grösste Nationalpark Kanadas beherbergt neben einer vielfältigen Tierwelt auch das grösste zusammenhängende nicht-polare Gletschergebiet der Erde. 2 Nächte in Haines Junction.
7. Tag Haines Junction
Nutzen Sie den Tag im Kluane Nationalpark für optionale Wanderungen oder einen beeindruckenden Flug mit Blick auf die schneebedeckten Berggipfel der St. Elias Mountains und den höchsten Berg Kanadas, den Mount Logan (optional).
8. Tag Carmacks
Vorbei an Wäldern, Flüssen und Seen fahren Sie durch weitgehend unbesiedeltes Gebiet. Ihr heutiges Ziel war einst eine bedeutende Zwischenstation für die auf dem Yukon River verkehrenden Raddampfer. 1 Nacht in Carmacks.
9. Tag Eagle Plains
Nach einem Zwischenstopp an der Stromschnelle Five Finger Rapids im Yukon River reisen Sie auf dem Dempster Highway durch unberührte Tundralandschaft, die von Karibus, Elchen und Bären durchstreift wird. 1 Nacht in Eagle Plains.
10. Tag Inuvik
Auf dem Weg nach Inuvik passieren Sie den Polarkreis und die Grenze zu den Northwest Territories. Am Fusse der Richardson Mountains unternehmen Sie eine kürzere Wanderung, bevor Sie mit Fähren den Peel River und später den MacKenzie River überqueren. 2 Nächte in Inuvik.
11. Tag Inuvik
Sie besichtigen Inuvik und bestaunen die berühmte Iglu-Kirche. Optional können Sie sich einer Tour ins Inuit-Dorf Tuktoyaktuk anschliessen, das Sie zu Fuss erkunden.
12. Tag Dawson City
Mit dem Flugzeug reisen Sie in die Goldgräberstadt Dawson City. 2 Nächte in Dawson City.
13. Tag Dawson City
Lassen Sie sich in die Goldrauschzeit entführen. Sie sehen eine Goldmine und versuchen Ihr Glück beim Goldwaschen. Abends besuchen Sie Kanadas ältestes Casino.
14. Tag Tok
Mit der Fähre über den Yukon River und weiter auf dem Top of the World Highway durch menschenleere Weiten, gelangen Sie nach Tok in Alaska. 1 Nacht in Tok.
15. Tag Fairbanks
Der Alaska Highway bringt Sie in Richtung Fairbanks. Der Tangle River ist dabei Ihr stetiger Begleiter. 1 Nacht Fairbanks.
16. Tag Denali Nationalpark
Von der zweitgrössten Stadt Alaskas geht es Richtung Denali Nationalpark. Am Abend können Sie an einem Gletscherflug teilnehmen (optional). 2 Nächte in der Nähe des Denali Nationalparks.
17. Tag Denali Nationalpark
Mit einem parkeigenen Bus fahren Sie in den spektakulären Denali Nationalpark. Bei guter Sicht erblicken Sie den majestätischen Mount Denali und mit ein wenig Glück Wölfe, Dallschafe, Elche, Karibus und Grizzlies. Eine kurze Wanderung gibt ebenfalls interessante Einblicke.
18. Tag Anchorage
Die Fahrt nach Anchorage bietet bei gutem Wetter tolle Ausblicke auf die imposante Alaska Range. Lernen Sie die grösste Stadt Alaska auf eigene Faust kennen. 1 Nacht in Anchorage.
19. Tag Rück- oder Weiterreise
Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.
Gruppenreise 19 Tage ab Whitehorse bis Anchorage
- Lokale, deutsch und englisch sprechende Reiseleitung (Fahrer-Guide)
- Fahrt im modernen, klimatisierten Maxivan oder Kleinbus
- Inlands-Linienflug Inuvik - Dawson City
- 18 Übernachtungen in Touristen-/Mittelklassehotels
- 18x Frühstück
- 3x Abendessen
- Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
- Transfer ab Flughafen Whitehorse / bis Flughafen Vancouver
- Zugfahrt gemäss Programm
- Fährpassagen gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Reiseleiter
- Die Unterbringung auf der Ruby Range Lodge findet entweder in der Lodge oder einer der Cabins statt.
Sanitäre Anlagen mit Outdoor-Toilette und einfachem Duschhaus sind vorhanden.
- Auf der Ruby Range Lodge ist eine Unterbringung in Einzelzimmern aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht immer möglich.
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 7005.– / pro Person