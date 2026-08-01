Alyeska - Ruf der Wildnis ab Whitehorse

1 . Tag Whitehorse Individuelle Anreise nach Whitehorse und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 2 Nächte in Whitehorse.

2 . Tag Whitehorse Sie fahren nach Fraser, von wo Sie auf einer spektakulären Zugfahrt über den White Pass nach Skagway gelangen. Hier haben Sie Zeit für eigene Erkundungen, bevor Sie Ihr Van zurück nach Whitehorse bringt.

3-5 . Tag Ruby Range Lodge In den nächsten Tagen wartet ein richtiges Wildnis-Abenteuer auf Sie. Von Destruction Bay aus erreichen Sie mit dem Boot die kleine rustikale Ruby Range Lodge am Ufer des Talbot Arms, einem fjordähnlichen Seitenarm des riesigen Kluane Lakes. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit und die vielfältigen Möglichkeiten wie Angeln, Wandern, Tierbeobachtungen, Fotografieren und Ausspannen in unvergleichlicher Umgebung.

6 . Tag Haines Junction Zurück in Destruction Bay reisen Sie nach Haines Junction, dem Tor zum Kluane Nationalpark. Der grösste Nationalpark Kanadas beherbergt neben einer vielfältigen Tierwelt auch das grösste zusammenhängende nicht-polare Gletschergebiet der Erde. 2 Nächte in Haines Junction.

7 . Tag Haines Junction Nutzen Sie den Tag im Kluane Nationalpark für optionale Wanderungen oder einen beeindruckenden Flug mit Blick auf die schneebedeckten Berggipfel der St. Elias Mountains und den höchsten Berg Kanadas, den Mount Logan (optional).

8 . Tag Carmacks Vorbei an Wäldern, Flüssen und Seen fahren Sie durch weitgehend unbesiedeltes Gebiet. Ihr heutiges Ziel war einst eine bedeutende Zwischenstation für die auf dem Yukon River verkehrenden Raddampfer. 1 Nacht in Carmacks.

9 . Tag Eagle Plains Nach einem Zwischenstopp an der Stromschnelle Five Finger Rapids im Yukon River reisen Sie auf dem Dempster Highway durch unberührte Tundralandschaft, die von Karibus, Elchen und Bären durchstreift wird. 1 Nacht in Eagle Plains.

10 . Tag Inuvik Auf dem Weg nach Inuvik passieren Sie den Polarkreis und die Grenze zu den Northwest Territories. Am Fusse der Richardson Mountains unternehmen Sie eine kürzere Wanderung, bevor Sie mit Fähren den Peel River und später den MacKenzie River überqueren. 2 Nächte in Inuvik.

11 . Tag Inuvik Sie besichtigen Inuvik und bestaunen die berühmte Iglu-Kirche. Optional können Sie sich einer Tour ins Inuit-Dorf Tuktoyaktuk anschliessen, das Sie zu Fuss erkunden.

12 . Tag Dawson City Mit dem Flugzeug reisen Sie in die Goldgräberstadt Dawson City. 2 Nächte in Dawson City.

13 . Tag Dawson City Lassen Sie sich in die Goldrauschzeit entführen. Sie sehen eine Goldmine und versuchen Ihr Glück beim Goldwaschen. Abends besuchen Sie Kanadas ältestes Casino.

14 . Tag Tok Mit der Fähre über den Yukon River und weiter auf dem Top of the World Highway durch menschenleere Weiten, gelangen Sie nach Tok in Alaska. 1 Nacht in Tok.

15 . Tag Fairbanks Der Alaska Highway bringt Sie in Richtung Fairbanks. Der Tangle River ist dabei Ihr stetiger Begleiter. 1 Nacht Fairbanks.

16 . Tag Denali Nationalpark Von der zweitgrössten Stadt Alaskas geht es Richtung Denali Nationalpark. Am Abend können Sie an einem Gletscherflug teilnehmen (optional). 2 Nächte in der Nähe des Denali Nationalparks.

17 . Tag Denali Nationalpark Mit einem parkeigenen Bus fahren Sie in den spektakulären Denali Nationalpark. Bei guter Sicht erblicken Sie den majestätischen Mount Denali und mit ein wenig Glück Wölfe, Dallschafe, Elche, Karibus und Grizzlies. Eine kurze Wanderung gibt ebenfalls interessante Einblicke.

18 . Tag Anchorage Die Fahrt nach Anchorage bietet bei gutem Wetter tolle Ausblicke auf die imposante Alaska Range. Lernen Sie die grösste Stadt Alaska auf eigene Faust kennen. 1 Nacht in Anchorage.

19 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.