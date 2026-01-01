Alaskas Panorama ab Seward

1 . Tag Seward Erkunden Sie den kleinen Küstenort oder besuchen Sie das SeaLife Center mit seinem sehr eindrücklichen Aquarium. 1 Nacht in der Windsong Lodge o.ä.

2 . Tag Kenai Fjords Nationalpark, Zugfahrt nach Anchorage Am Morgen erkunden Sie auf einer sechsstündigen Bootstour den Kenai Fjords Nationalpark. Hier tummeln sich Wale, Seeotter und eine Vielzahl an Wasservögeln. Ebenfalls warten eindrückliche Gletscherlandschaften auf Sie. Um 18:00 Uhr besteigen Sie den Coastal Classic-Zug der Alaska Railroad. Es erwartet Sie eine traumhafte Landschaft aus majestätischen Bergen, kristallklaren Seen und dichten Wäldern. Dies ist die wohl schönste Strecke der Alaska Railroad. Mit etwas Glück sehen Sie auf der Fahrt Weisskopfseeadler, Bären, Elche oder andere Tiere. Gegen 22:15 Uhr kommen Sie in Anchorage an und werden mit dem Hotel-Shuttlebus zum Hotel gebracht. Sie verbringen 2 Nächte im The Lakefront Hotel o.ä.

3 . Tag Anchorage Tag zur freien Verfügung. Erkunden Sie Alaskas grösste Stadt oder besuchen Sie eines der Museen vor Ort. Der Tony Knowles Trail oder der Lake Spenard direkt beim Wasserflugzeugflughafen eignen sich perfekt für Spaziergänge. Im Alaska Native Heritage Center können Sie mehr über die Kultur der Ureinwohner erfahren.

4 . Tag Zugfahrt nach Denali Am Morgen bringt Sie der Shuttlebus wie- der zum Bahnhof. Um 8:20 Uhr geht das Bahnerlebnis weiter. Sie fahren mit dem Denali Star Train nach Norden. An klaren Tagen haben Sie vom Zug aus eine gute Sicht auf den Mount Denali und die Berge der Alaska Range. Um ca. 15:40 Uhr Ankunft in Denali und Transfer zur Unter- kunft. 2 Nächte im Denali Bluffs Hotel o.ä.

5 . Tag Denali Nationalpark Der Denali Nationalpark ist die wahrscheinlich bekannteste Attraktion von Alaska und beheimatet mit dem Mount Denali den höchsten Berg Nordamerikas. Auf einer fünfstündigen, englisch geführten Bustour in den Nationalpark erfahren Sie mehr über die Tundra Wildnis und die einheimische Tier- und Pflanzenwelt. Halten Sie Ausschau nach Dallschafen, Bären, Elchen und anderen Tieren.

6 . Tag Zugfahrt nach Fairbanks Am Vormittag haben Sie noch Zeit, die Gegend um den Parkeingang auf einem Spaziergang zu entdecken oder Sie unternehmen noch einen optionalen Ausflug. Um 16:00 Uhr besteigen Sie ein letztes Mal die Alaska Railroad und fahren nach Fairbanks, wo Sie gegen 20:00 Uhr ankommen. Mit dem Hotel-Shuttlebus werden Sie ins Hotel gebracht. 1 Nacht im Springhill Suites Hotel o.ä.

7 . Tag Ende der Reise Ihre Reise endet heute. Sie treten die individuelle Weiter- oder Rückreise an.



Tipp vom Spezialisten

1. Tipp: Die Strecke von Seward nach Anchorage führt durch eine atemberaubende Landschaft. Ein Upgrade in die GoldStar-Klasse empfiehlt sich auf dieser Strecke besonders. Der Aufpreis beträgt ca. CHF 147 inklusive Abendessen.



2. Tipp: Verlängern Sie Ihre Reise und bauen Sie auf dem Weg nach Denali eine Übernachtung im originellen Örtchen Talkeetna ein. Eine zusätzliche Nacht in Fairbanks ist ebenfalls empfehlenswert.