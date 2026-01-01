Abenteuer Dempster-Highway ab Whitehorse

1 . Tag Whitehorse Individuelle Anreise nach Whitehorse und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe sowie Einführung in die bevorstehende Reise.

2 . Tag Dawson City Fahrt dem Klondike Highway und Yukon River entlang in Richtung Nordern. Unterwegs stehen Zwischenstopps bei den berühmten Stromschnellen Five Finger Rapids sowie alten Dörfern und Poststellen auf dem Programm. Das Tagesziel lautet Dawson City - die weltberühmte Kleinstadt aus den Zeiten des Goldrauschs. 2 Nächte in Dawson City.

3 . Tag Dawson City Am heutigen Tag entdecken wir das Epizentrum des Klondike-Goldrauschs von 1898: Dawson City. Bonanza Creek, Jack London Hütte oder das Dawson City Museum: Eine Vielzahl von spannenden Orten zum entdecken. Abends Besuch eines Casinos inklusive einer CanCan-Tanzshow.

4 . Tag Eagle Plains Start zur Reise auf dem legendären Dempster Highway. Die Tundralandschaft rundherum ist die Heimat von Karibus, Elchen und Bären. Daher besteht die Möglichkeit, solche auf der Fahrt zu entdecken. Nach der Fahrt durch den Tombstone Territorial Park erreichen wir das Ziel der heutigen Etappe: Eagle Plains.

5 . Tag Inuvik Früh am Morgen wird weitergefahren und bereits der Polarkreis überquert. Da wartet auf die Gruppe auch eine kleine Zeremonie. Im weiterern Verlauf erwartet Sie die herrliche arktische-Küsten-Tundra und Gemeinden wie Fort McPherson und Tsiigehtchic. Endgültiges Tagesziel ist dann Inuvik, das Zentrum der westlichen Arktis. 2 Nächte in Inuvik

6 . Tag Inuvik / Tuktoyaktuk Heute fahren wir als Ausflug auf der erst kürzlich fertiggestellten Strasse nach Tuktoyaktuk. Das arktische Küstendorf schauen wir bei einer Ortsbesichtigung an wie auch die Pingos. Dabei handelt es sich um riesige erdbedeckte Eiskerne. Danach geht es weiter zurück nach Inuvik.

7 . Tag Whitehorse / Rück- oder Weiterreise Vor dem Rückflug von Inuvik steht die Zeit zur freien Verfügung, um auch noch bei Interesse die Iglu-Kirche zu besuchen. In Whitehorse endet die gemeinsame Reise. Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.