Best of Yukon und Alaska ab Anchorage

1 . Tag Anchorage Individuelle Anreise nach Anchorage. Begrüssung am Flughafen durch den Reiseleiter und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft der Reisegruppe. 1 Nacht in Anchorage.

2 . Tag Denali Nationalpark Der George Parks Highway führt nordwärts Richtung Denali Nationalpark. Am späten Nachmittag können Sie an einem Gletscherflug in die Nähe des Mount Denali teilnehmen (optional). 2 Nächte im Denali Nationalpark.

3 . Tag Denali Nationalpark Auf einer Denali Wildlife Tour erblicken Sie bei gutem Wetter den majestätischen Mount Denali, mit 6193 Metern der höchste Berg Nordamerikas, und mit ein wenig Glück Wölfe, Dallschafe, Elche, Karibus und Grizzly-Bären.

4 . Tag Fairbanks Sie erreichen Fairbanks, wo Sie Zeit zur freien Verfügung haben. Besuchen Sie zum Beispiel den Pioneer Park oder machen Sie eine Raddampferfahrt auf dem Chena River. 1 Nacht in Fairbanks.

5 . Tag Dawson City Auf dem Weg nach Dawson City sehen Sie zum ersten Mal die Trans-Alaska-Pipeline. Jenseits der Baumgrenze reisen Sie auf dem «Top of the World» Highway und überqueren am Little Gold Creek den höchstgelegenen Grenzübergang zwischen den USA und Kanada. 3 Nächte in Dawson City.

6 . Tag Dawson City An der Mündung des Klondike River wird noch heute nach Gold geschürft. Sie besuchen das sehenswerte Goldgräber-Museum und wer Lust hat, kann selbst sein Schürfer- Glück beim Goldwaschen versuchen. Abends steht ein Besuch von Diamond Tooth Gerties mit Casino und Cancan-Tänzerinnen auf dem Programm.

7 . Tag Dawson City Bei einem Ausflug auf den Dempster Highway, der einzigen Strassenverbindung zur am Polarmeer gelegenen Stadt Inuvik in den Northwest Territories, entdecken Sie die Tombstone Mountains und staunen über die spektakuläre Tundralandschaft.

8 . Tag Whitehorse Über den Klondike Highway gelangen Sie nach Whitehorse. Unterwegs besichtigen Sie die Five Finger Rapids, eine Stromschnelle im Yukon River, die vielen Raddampfern zum Verhängnis wurde. 2 Nächte in Whitehorse.

9 . Tag Whitehorse Sie machen einen Tagesausflug in die alte Küsten-Goldgräberstadt Skagway. Die Carcross Desert und der Emerald Lake laden zu kurzen Zwischenstopps entlang des Klondike Highways ein. Sie haben die Möglichkeit einer spektakulären Zugfahrt über den White-Pass (optional).

10 . Tag Haines Junction Über den Alaska Highway erreichen Sie Haines Junction am Fusse des Kluane Nationalparks. Der grösste Nationalpark Kanadas beherbergt das grösste zusammenhängende Gletschergebiet ausserhalb der Pole. 1 Nacht in Haines Junction.

11 . Tag Tok Entlang des malerischen Kluane Lake und über die Kanada-Alaska-Grenze reisen Sie nach Tok. 1 Nacht in Tok.

12 . Tag Valdez Über den Richardson Highway fahren Sie an die Pazifikküste zur kleinen Hafenstadt Valdez. Spektakulär ist dabei die Überquerung des Küstengebirges über den Thompson Pass. 1 Nacht in Valdez.

13 . Tag Seward Mit der Fähre passieren Sie den Prince William Sound, vorbei an kalbenden Gletschern. Wieder an Land lockt zunächst ein kurzer Besuch des Portage Glacier, bevor Sie Seward erreichen. 1 Nacht in Seward.

14 . Tag Anchorage Machen Sie eine morgendliche Bootstour durch den Kenai Fjords Nationapark (optional), bevor Sie entlang des Turnagain-Meeresarm nach Anchorage fahren. Die grösste Stadt Alaskas bietet Ihnen viele Möglichkeiten zur eigenen Erkundung. 1 Nacht in Anchorage.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.