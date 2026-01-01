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Yukon & Alaska Entdecker ab Whitehorse

Yukon und Alaska - in Sachen Natur eine Kombination der Superlative. Diese Gruppenreise nimmt Sie mit auf die Spuren der alten Goldgräber und Abenteurer. Von Whitehorse, über Orte wie Tok, Valdez, Seward bis Anchorage gibt es auf dem Weg nach Anchorage gewaltige Natur mit Gletschern und Bergmassiven zu erleben. Auch die Tierwelt ist einzigartig.

Reisedaten 2026
21.06., 05.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 13.09.
Yukon & Alaska Entdecker ab Whitehorse
ab CHF 1980.– / pro Person
ab Whitehorse bis Anchorage
Highlights:
- Kluane Nationalpark
- Wrangell - St. Elias Nationalpark
- Per Fähre durch den Prince William Sound
- Kenai Nationalpark mit seinen Fjorden
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Whitehorse

Individuelle Anreise nach Whitehorse und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und erstes Kennenlernen der Reisegruppe.

2. Tag Haines Junction

Die heutige kurze Fahretappe führt via Alaska Highway in Richtung Westen. Am frühen Nachmittag Ankunft in Haines Junction, dem Tor zu kanadas grösstem Nationalpark: Dem weitestgehend unerschlossenen Kluane Nationalpark. Je nach Wetterlage gibt es eine kleine, geführte Wanderung durch den Nationalpark. Auf Wunsch kann die Gletscherwelt auch im Buschflugzeug erkundet werden (fakultativ), buchbar vor Ort.

3. Tag Tok

Weiter geht die Reise zunächst dem malerischen Kluane Lake entlang. Nach einem Halt im Sheep Mountain Visitor Center und der möglichen Sichtung von Dallschafen in den Bergen, erreichen wir später Tok.

4. Tag Valdez

Der erste Teil der heutigen Etappe führt über den Tok-Cutoff Highway, entlang an zahllosen Flüssen, Seen und Gletschern, vorbei am imposanten Wrangell - St. Elias Nationalpark. Später geht’s dann weiter über den Richardson Highway in südlicher Richtung an die Pazifikküste bis zur kleinen Hafenstadt Valdez. Die Region um Valdez wird wegen der Natur auch gerne als Little Switzerland bezeichnet.

5. Tag Seward

Mit der Fähre geht es durch den Prince William Sound. Zweifellos einer der landschaftlichen Höhepunkte Alaskas. Vorbei an den Gletschern des Küstengebirges und kleinen bewaldeten Inseln, führt die Route nahe an der Pazifikküste entlang. Hier bestehen auch sehr gute Möglichkeiten zur artenreichen Tierbeobachtung. Entlang von einigen Gletschern führt die Fahrt im Minibus weiter in den Fischerort Seward.

6. Tag Anchorage

Am Morgen gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit einen Einblick in den Kenai Nationalpark zu bekommen Eine der beliebtesten Optionen ist die Teilnahme an der Kenai Fjords Tour (fakultativ), die tief in das beeindruckende vielfältige und artenreiche Fjordgebiet führt. Vorbei am Turnagain-Meeresarm führt die Reise vorbei bis hinazf nach Anchorage.

7. Tag Rück- oder Weiterreise

In Anchorage besteht dank Zeit zur freien Verfügung noch die Möglichkeit für Shopping oder einem Besuch des grössten Wasserflugzeugflughafens der Welt. Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.

Gruppenreise 7 Tage ab Whitehorse bis Anchorage
Im Preis inbegriffen
  • Lokale, deutschsprachige Reiseleitung (Fahrer-Guide)
  • Fahrt im modernen, klimatisierten Maxivan oder Kleinbus
  • 6 Übernachtungen in Hotels der gehobenen Mittelklasse
  • Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
  • Transfer ab Flughafen Whitehorse / Transfer bis Flughafen Anchorage
  • Fähre Prince William Sound
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Nationalparkgebühren
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
  • Optionale Ausflüge
  • Trinkgelder für Reiseleiter
Hinweise
  • Das Mindestalter zur Teilnahme ist 7 Jahre

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1980.– / pro Person

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