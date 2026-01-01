Yukon & Alaska Entdecker ab Whitehorse

1 . Tag Whitehorse Individuelle Anreise nach Whitehorse und Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und erstes Kennenlernen der Reisegruppe.

2 . Tag Haines Junction Die heutige kurze Fahretappe führt via Alaska Highway in Richtung Westen. Am frühen Nachmittag Ankunft in Haines Junction, dem Tor zu kanadas grösstem Nationalpark: Dem weitestgehend unerschlossenen Kluane Nationalpark. Je nach Wetterlage gibt es eine kleine, geführte Wanderung durch den Nationalpark. Auf Wunsch kann die Gletscherwelt auch im Buschflugzeug erkundet werden (fakultativ), buchbar vor Ort.

3 . Tag Tok Weiter geht die Reise zunächst dem malerischen Kluane Lake entlang. Nach einem Halt im Sheep Mountain Visitor Center und der möglichen Sichtung von Dallschafen in den Bergen, erreichen wir später Tok.

4 . Tag Valdez Der erste Teil der heutigen Etappe führt über den Tok-Cutoff Highway, entlang an zahllosen Flüssen, Seen und Gletschern, vorbei am imposanten Wrangell - St. Elias Nationalpark. Später geht’s dann weiter über den Richardson Highway in südlicher Richtung an die Pazifikküste bis zur kleinen Hafenstadt Valdez. Die Region um Valdez wird wegen der Natur auch gerne als Little Switzerland bezeichnet.

5 . Tag Seward Mit der Fähre geht es durch den Prince William Sound. Zweifellos einer der landschaftlichen Höhepunkte Alaskas. Vorbei an den Gletschern des Küstengebirges und kleinen bewaldeten Inseln, führt die Route nahe an der Pazifikküste entlang. Hier bestehen auch sehr gute Möglichkeiten zur artenreichen Tierbeobachtung. Entlang von einigen Gletschern führt die Fahrt im Minibus weiter in den Fischerort Seward.

6 . Tag Anchorage Am Morgen gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit einen Einblick in den Kenai Nationalpark zu bekommen Eine der beliebtesten Optionen ist die Teilnahme an der Kenai Fjords Tour (fakultativ), die tief in das beeindruckende vielfältige und artenreiche Fjordgebiet führt. Vorbei am Turnagain-Meeresarm führt die Reise vorbei bis hinazf nach Anchorage.

7 . Tag Rück- oder Weiterreise In Anchorage besteht dank Zeit zur freien Verfügung noch die Möglichkeit für Shopping oder einem Besuch des grössten Wasserflugzeugflughafens der Welt. Transfer zum Flughafen oder individuelles Anschlussprogramm.