Denali Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Alaska ist für viele Reisende synonym mit rauer Wildnis und sie werden beinahe magisch von einem unvergesslichen Naturerlebnis im hohen Norden Amerikas angezogen. Ein Höhepunkt jeder Alaska Reise ist der grandiose Denali Nationalpark. Mit seinen 24 000 Quadratkilometern bedeckt er mehr als die Hälfte der Fläche der Schweiz. Dass in Ihren Alaska Ferien so ziemlich alles ein wenig grösser ist, bestätigt auch der Berg, der dem Park seinen Namen gegeben hat: Denali bedeutet «der Grosse» oder «der Hohe» und er macht seinem Namen alle Ehre.



Mit 6 193 Metern thront er als höchster Berg Nordamerikas über der umgebenden Wildnis Landschaft. Der Nationalpark ist von Tundra, borealem Wald und eisbedeckten Bergen geprägt. Bei Ihrem Besuch des Nationalparks haben Sie gute Chancen, Grizzlybären, Elche, Karibus oder sogar Wölfe zu beobachten. Neben Tierbeobachtungen gehören Wanderungen oder Bergsteigen zu den beliebtesten Aktivitäten im Park. Von Mai bis September verkehren auf einer Ringstrasse durch den Park Pendelbusse, denn Teile des Naturschutzgebiets dürfen nicht mit dem eigenen Fahrzeug bereist werden.

Der Denali Nationalpark liegt 370 Kilometer nördlich von Anchorage und ist sowohl mit einem Wohnmobil als auch Mietwagen bequem erreichbar. Fragen Sie unsere Alaska Spezialisten nach Tipps und Ideen für Ihre Alaska Ferien.