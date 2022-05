Wenn von den grössten Seen der Welt gesprochen wird, wird früher oder später auch der Malawi See genannt. In der Region Mangochi warten viele Hotels auf Reisende. Durch eine perfekte Infrastruktur und zahlreiche Unternehmungen, die angeboten werden, sind Aufenthalte in dieser Region ein absolutes Erlebnis für Naturliebhaber. Besonders die Unterwasserwelt ist beeindruckend und lockt Schnorchler aus aller Welt an. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Afrika Ferien ein Angebot für Lake Malawi Reisen erstellen. Verbringen Sie einige unbeschwerte und erholsame Ferientage an diesem wunderschönen Ort.