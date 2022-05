Madagaskar Hochzeitsreisen

Romantik pur – Madagaskar Flitterwochen

Wenn auf Madagaskar die Sonne im Meer versinkt, ist es Zeit, einen herrlichen Sundowner an der Bar Ihrer Unterkunft zu sich zu nehmen. Leuchtende Farben, angenehme Temperaturen und eine leichte Brise machen Madagaskar Reisen zu etwas Besonderem, an das Sie sich noch Ihr Leben lang erinnern werden. Da eine Hochzeitsreise auch ein unvergessliches Ereignis sein sollte, ist Madagaskar so beliebt als Ferienort für verliebte Paare. Landschaften, die in dieser Form nur auf Madagaskar zu finden sind und vor allem Strände, die regelmässig genannt werden, wenn es darum geht, wo sich die schönsten Strände der Welt befinden, prägen diese Insel. Falls Sie Ihre Flitterwochen an einem Ort verbringen möchten, der durch seine Schönheit legendär ist, besuchen Sie Madagaskar.