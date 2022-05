Madagaskar Reisen

Das Beste von Madagaskar im Überblick

Quirlige Märkte und noch mehr

Viele Madagaskar Rundreisen beginnen oder enden in Antananarivo, der im zentralen Hochland gelegenen quirligen Hauptstadt des Landes. Im Umland gab es zahlreiche wichtige Königsstädte, von denen aber fast keine Überreste mehr vorhanden sind. Umso interessanter ist ein Besuch der Hauptstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Besonders eindrucksvoll ist der Freitagsmarkt. Hier können Sie Gewürze, Heilkräuter, Edelsteine oder lokales Kunsthandwerk bestaunen. Der Besuch des prachtvollen, hoch über der Stadt thronenden alten Königspalasts vermittelt einen guten Eindruck von der einstigen Bedeutung Madagaskars und seiner Herrscher. Das Piratenmuseum erzählt die aufregende Geschichte der Seeräuber, die einst vor Madagaskar eine eigene Republik namens Libertalia errichtet haben sollen.

Komfortabel mit der Bahn reisen

Eine entspannte Zugfahrt durch Madagaskar ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Die Strecke zwischen Fianarantsoa und Manakara führt vorbei an verschiedenen Landschaftsformationen und Vegetationsstufen. Da auch die Einheimischen diese Zugverbindung gern nutzen, kommen Sie bei Ihrer Fahrt hautnah in Kontakt mit den Menschen und gewinnen einen guten Einblick in die lokale Kultur. Geduld ist ganz sicher ein wichtiger Bestandteil dieser Kultur, denn es kann schon mal vorkommen, dass aus der eigentlich 12-stündigen Zugfahrt 16 Stunden oder mehr werden. Darüber regt sich niemand auf, was auch für Sie entscheidend zu einem besonders relaxten und entschleunigten Urlaubserlebnis beiträgt.

Geführte Rundreisen

Der öffentliche Nahverkehr ist auf Madagaskar nicht besonders gut entwickelt. Am besten erkunden Sie die Insel deshalb im Rahmen einer geführten Gruppenreise. Wenn Sie lieber allein und in Ihrem eigenen Tempo unterwegs sind, empfiehlt sich eine Privatreise mit eigenem Chauffeur und kundigem Reiseleiter. Von ihm erfahren Sie viel Wissenswertes und wichtige Hintergrundinfos über Land und Leute. Er übernimmt gern die lästige und zeitaufwändige Planung für Sie, sodass Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können: den Genuss Ihrer entspannten und erlebnisreichen Madagaskar Ferien.

Kilometerlange Traumstrände

Wenn für Sie ein relaxter Badeurlaub das höchste der Gefühle ist, kommen Sie bei Madagaskar Badeferien voll und ganz auf Ihre Kosten. Die palmenbestandenen, weissen Puderzuckerstrände garantieren Erholung erster Klasse. Wenn Sie auf Madagaskar tauchen möchten, finden Sie auf den idyllischen Inseln Nosy Be und Nosy Mitsio optimale Bedingungen vor. Die bunte Unterwasserwelt vor Madagaskar steckt voller Überraschungen und neben behäbigen Riesenschildkröten und bizarren Kofferfischen sichten Sie hier mit etwas Glück Wale und Delfine. Erfahrene Tauchlehrer wissen genau, wo sich die Fische aufhalten und zeigen Ihnen gern die Highlights der Unterwasserwelt.