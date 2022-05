Kundenfeedbacks

Leserreise Botswana Maria G. aus Reiden

Ich reiste mit Knecht Reisen nach Botswana. Wir konnten unzählige beeindruckende Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Das Farbenspiel der Steppen, die Wälder und Lagunen und der Geruch der Wildnis, es ist mir kaum möglich all diese Eindrücke in Worte zu fassen. Das Moremi Game Reserve Botswana, war einzigartig für mich. Landschaftlich präsentiert sich das Reservat sehr abwechslungsreich, mit wüstenähnlichen Steppen, trockenen Wäldern und saftig grünen Lagunen. Ich fand die kompetente Beratung gut. Wir hatten eine sehr erfahrene Reiseleiterin und die Reiseunterlagen waren sehr ausführlich. Es war alles perfekt.