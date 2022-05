Makgadikgadi & Zentral Kalahari

Die Region rund um Makgadikgadi beeindruckt in erster Linie durch ihre riesigen Salzpfannen, die zu den grössten dieser Art auf der gesamten Welt gehören. Von einem einstmals mächtigen See, der schon vor Tausenden von Jahren austrocknete, blieben nur einige dieser aussergewöhnlichen Pfannen erhalten, die teilweise bis zu fünf Meter tief sind. Vor allem nach der Regenzeit tummeln sich in dieser sehr dünn besiedelten Gegend von Botswana zahlreiche Grasfresser wie Gnus und Zebras. Wenn Sie eine der faszinierendsten Landschaften Afrikas bestaunen möchten, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren.