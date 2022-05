Botswana Luxus Safaris

Traumhafte Landschaften hautnah erleben – Botswana Reisen

Botswana ist das Land der Elefanten. In keinem anderen Land Afrikas leben so viele dieser faszinierenden Tiere wie in Botswana. So beherbergt der landschaftlich herausragende Chobe Nationalpark nach Schätzungen bis zu 130'000 Dickhäuter, welche Sie dort in einer atemberaubenden Atmosphäre beobachten können. Die Verantwortlichen in Botswana sind sich bewusst, wie einzigartig und schützenswert die Landschaften der Region sind und unternehmen vieles, um die Flora und Fauna nachhaltig zu schützen. Ein wichtiger Faktor dieser Bemühungen ist ein umweltverträglicher Tourismus, der durch etliche Massnahmen gefördert wird. Die sehr luxuriösen, aber auch naturnahen Lodges in Botswana fügen sich gut in die bestehende Natur ein und überzeugen durch viele Annehmlichkeiten. Neben Lodges sind auch Zeltcamps sehr verbreitet, welche teilweise durch einen hohen Komfort auffallen. So überzeugt das Okavango-Delta Jao Camp genauso wie das Mombo Camp im Moreni Wildreservat durch stilvollen Luxus.