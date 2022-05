Botswana Flugsafaris

Safaris mit dem Flugzeug ermöglichen es Ihnen, die Wildnis Botswanas aus einer besonderen Perspektive zu bestaunen. Geniessen Sie luxuriöse Flüge in komfortablen Kleinflugzeugen, die Sie schnell und sicher an Ihr Ziel bringen. Im Gegensatz zu einer Safari am Boden können Sie bei einer Flugsafari riesige Gebiete überblicken und bekommen so einen Eindruck davon, nach welchem Muster sich die oftmals sehr grossen Herden der Region fortbewegen. An den einzelnen Stationen Ihrer Flugsafari erwarten Sie sehr ansprechende Lodges, in denen Sie sich perfekt vom Trubel des Alltags erholen können. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald an einer Flugsafari in Botswana teilnehmen zu können.