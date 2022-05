Äthiopien Rundreisen

Das Hochland von Äthiopien ist das Dach Afrikas und gilt zugleich als Wiege der Menschheit. Das Land kann auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblicken, die bei Äthiopien Reisen allgegenwärtig ist. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören die Gräber in der historischen Kaiserstadt Aksum und die sehenswerte Felsenkirche von Laibela. Auf Äthiopien Trekkings können Sie die beeindruckende Landschaft des Landes am Horn von Afrika hautnah erleben, die von zahlreichen Vulkanseen, zu den Salzseen in der trockenen Danakil-Wüste bis zum Semien-Gebirge und den grünen Kaffeeplantagen im Hochland um Addis Abeba reicht. In unserem Angebot finden Sie Expeditionsreisen durch Äthiopien, die von einer fachkundigen Reiseleitung durchgeführt wird, wenn Sie eine geführte Reise bevorzugen. Unsere Afrika Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise nach Äthiopien.