Guatemala Reisen – eine fremde Kultur kennenlernen

Leuchtende Farben und harmonische Muster prägen die Maya Kultur, deren Lebendigkeit Sie heutzutage am besten auf den quirligen Märkten der Region nachempfinden können. Guatemalas Maya Kultur ist inzwischen tief in der Gesellschaft des Landes verwurzelt, was Guatemala so schillernden Persönlichkeiten wie Rigoberta Menchu verdankt, die einst sogar mit dem Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um die Eingliederung der Mayas in die Gesellschaft Guatemalas ausgezeichnet wurde. Die sehr interessante Kultur der Mayas ist einer der bedeutendsten Aspekte der Geschichte Guatemalas, dem Sie während Ihrer Guatemala Ferien viel Raum geben sollten.