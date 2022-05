Um die Heimat der Maya kennenzulernen, empfiehlt sich ein Besuch des Dschungels von Guatemala. Die Maya-Stadt Tikal ist direkt in die Wildnis eingebettet und gilt noch immer als Geheimtipp unter Reisenden. In dieser Region finden Sie ausserdem eine einzigartige Tierwelt vor. Der Nationalpark Tikal gehört seit dem Jahr 1979 zum Weltkultur- und Weltnaturerbe der UNESCO. In der Stadt lebten zur Blütezeit rund 100'000 Menschen. Der höchste Tempel mit 65 Metern bietet Ihnen einen herrlichen Blick über das gesamte Gelände. Erkundigen Sie sich bei unseren erfahrenen Spezialisten nach Tikal Reisen.