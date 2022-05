Panajachel Reisen

Die am malerischen Atitlan-See gelegene Stadt Panajachel sollte auf keiner Guatemala Rundreise fehlen. Dank eines sehr ursprünglichen Charakters und vieler Sehenswürdigkeiten ist Panajachel unglaublich interessant und ein Ort, an den Sie sich noch lange erinnern werden. Neben dem faszinierenden See, der die gesamte Region rund um die Metropole prägt, ist vor allem das sehr empfehlenswerte Museum der Stadt einen Besuch wert: Dort erfahren Sie alles über eine im Atitlan-See versunkene Maya-Stätte. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn Sie diese wunderschöne Gegend bald selbst entdecken möchten!