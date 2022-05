Antigua begeistert mit einer Menge Sehenswürdigkeiten. Koloniale Bauten und Vulkane locken zahlreiche Feriengäste aus aller Welt an. Besonders die farbenfrohen Häuser sind als beliebtes Fotomotiv bekannt. Im Jahr 1773 erschütterte ein starkes Erdbeben die Stadt, dennoch lassen sich viele Bauten aus dieser Zeit noch heute bestaunen. Ein Spaziergang durch das Stadttor wird es Ihnen beweisen! Der Vulkan Agua darf bei Antigua Reisen keinesfalls fehlen. In den Wäldern finden Sie zudem türkisfarbene Becken, in denen Sie sich erfrischen können. Fragen Sie unsere Spezialisten nach individuellen Angeboten für Ihre Antigua Ferien!