Guatemala Reisen

Einmalige Landschaften und beeindruckende Paläste

Entspannen in einer herrlichen Umgebung

Guatemalas Natur ist sehr vielfältig und bietet Ihnen viele Möglichkeiten, eine aussergewöhnliche Welt zu erkunden. Neben solch bekannten Ausflugszielen wie dem Vulkansee Lago Atitlán mit der Metropole San Pedro la Laguna, der von vielen Vulkanen umringt wird und durch sein malerisches Erscheinungsbild viele Besucher anzieht, bietet Guatemala noch zahlreiche weitere Orte mit einer schönen Natur. Wenn Sie dem Dschungel von Guatemala einen Besuch abstatten, können Sie sich nicht nur über eine faszinierende Flora und Fauna freuen, sondern auch Nachfahren der Maya treffen, die unter anderem an den Ufern des Rio Dulce leben. Durch sein ganzjährig ausgeglichenes Klima ist Guatemala auch als Land des ewigen Frühlings bekannt.

Guatemala – ein Land zum Verlieben

Ausgedehnte Tempelanlagen und beeindruckende Paläste aus vergangenen Zeiten prägen das Bild von Guatemala und machen dieses Land zu einem spannenden Ferienziel in Zentralamerika. Die überwiegend indigene Bevölkerung von Guatemala ist sehr gastfreundlich und zeigt Besuchern gerne die kulturellen Highlights, die Sie zum Beispiel in der Nähe von Guatemala City, aber auch in anderen Landesteilen finden. Dank dieser nicht alltäglichen Mischung aus einer Natur, die in dieser Form und Intensität nur an wenigen Orten der Welt zu finden ist und uralten Zeugnissen untergegangener Kulturen, ist Guatemala ein Reiseziel für Geniesser, die ein spannendes Umfeld mit vielen Attraktionen zu schätzen wissen.

Ein Land für Abenteurer und Entdecker

Aufgrund seiner vielen schönen Landschaften ist Guatemala ein Ort, an dem Sie herrliche Trekking-Touren in einer Umgebung voller Highlights unternehmen können. Egal, ob Sie sich für Guatemalas Nationalparks interessieren oder die beeindruckenden Kolonialstädte Guatemalas bevorzugen, Sie werden sehr schnell merken, wie vielfältig und facettenreich dieses Land ist. Freuen Sie sich auf viele ereignisreiche Tage in Guatemala, wenn Sie dort Ihre Ferien verbringen und nutzen Sie die unterschiedlichen Angebote, die einen Aufenthalt in Guatemala zu einem kurzweiligen Vergnügen machen.