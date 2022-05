Zentralamerika Reisen

Willkommen in Zentralamerika

Einzigartige Landschaften und faszinierende Kulturen

In kaum einer anderen Region der Welt findet sich eine vergleichbare kulturelle und landschaftliche Vielfalt wie in Zentralamerika. Von den Traumstränden am karibischen Meer bis hin zu den hübschen Kolonialstädten in Honduras, von den üppig grünen Regenwäldern bis hin zu imposanten Vulkanen – während Ihrer Zentralamerika Ferien ist Abwechslung garantiert. Unternehmungslustige erkunden die Region am liebsten auf eigene Faust bei Zentralamerika Mietwagenrundreisen, während Erholungssuchende es vorziehen, bei Zentralamerika Badeferien an den schönen Stränden zu relaxen.

Das grüne Herz Zentralamerikas

Das kleine Land Costa Rica wird nicht umsonst der „Garten Amerikas“ genannt, denn seine landschaftliche Schönheit ist legendär. Badeurlauber finden an den traumhaften Stränden des Pazifischen und des Atlantischen Ozeans garantiert ein ruhiges Fleckchen, während Surfer auf die perfekte Welle hoffen. Die angenehmen Wassertemperaturen machen das ganze Jahr über aufregende Tauchausflüge in die faszinierende Unterwasserwelt möglich. Mit etwas Glück treffen Sie auf majestätisch ihre Bahnen ziehende Mantarochen, Orcas, Delfine und Wale, auch Haie werden regelmässig gesichtet. Ein Urwaldtrekking ist bestimmt ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis, denn Sie können dabei Ameisenbären, Brüllaffen, handtellergrosse Schmetterlinge und viele andere exotische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum entdecken.

Auf den Spuren der Maya

Kulturinteressierte zieht es vor allem nach Mexiko, wo sie sich auf der „Ruta Maya“ einen umfassenden Überblick über die grandiosen Kulturen und Zivilisationen verschaffen, die einst hier ansässig waren. Tolteken, Zapoteken und Maya haben hier ihre Spuren hinterlassen. Staunen Sie beim Bummel durch die Ruinen von Palenque über die Grösse der einstigen Mayametropole und bewundern Sie die architektonischen Meisterleistungen, zu denen die Baumeister fähig waren. Nicht minder eindrucksvoll ist Uxmal. Die Stadt hatte ihre Blütezeit im 9. und 10. Jahrhundert. Das Zentrum von Uxmal wurde sorgfältig restauriert und so können Sie einen sehr guten Eindruck über das ursprüngliche Aussehen der Stadt gewinnen.

Landschaften wie aus dem Bilderbuch

Der mexikanische Süden punktet mit Bilderbuchlandschaften, idyllischen Dörfern und hübschen Küstenstädtchen. Die pulsierende Hauptstadt des Landes ist ein guter Ausgangspunkt für entspannte und erlebnisreiche Ferien. Zieht es Sie in den immergrünen Regenwald oder eher an die traumhaften Strände? Besonders schön präsentiert sich das Land in seinen Nationalparks. Der Park Sierra de San Pedro Mártir auf der Halbinsel von Baja California ist unbedingt einen Besuch wert. Der Weg führt über zahllose Serpentinen und nach jeder Wegbiegung eröffnet sich Ihnen ein neuer, wunderbarer Panoramablick über die Bergwelt. Von der 3000 Meter hohen „Teufelsspitze“ aus geniessen Sie die einzigartige Aussicht über die Region.

Dschungelfeeling und Maya-Kultur

Wenn auch in allen Ländern Zentralamerikas die Traditionen bewusst gepflegt werden, ist doch das Leben in Guatemala noch besonders ursprünglich und in manchen Dörfern scheint es fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Bewohner kleiden sich in bunten Trachten und gehen wie seit Jahrhunderten ihrem Tagwerk nach. Eines der absoluten Highlights Ihrer Zentralamerika Reise ist bestimmt der Besuch der mitten im Dschungel gelegenen, legendären archäologischen Stätte Tikal. Die Stadt erlebte ihre Blütezeit vom 5. - 9. Jahrhundert, um dann, wie andere Mayastädte auch, aufgegeben zu werden. Der Grund für den Zusammenbruch der lokalen Kultur ist nach wie vor ein Rätsel – vielleicht finden Sie ja die Lösung?

Tropisches Inselparadies

Das kleine Belize punktet durch eine grandiose Natur und grossartige Freizeitmöglichkeiten und ist somit die ideale Destination für Reisende, die Zentralamerika Reisen mit Kindern planen. Die in bevorzugter Lage direkt am Strand gelegenen Hotels sind der perfekte Ausgangspunkt für einen entspannten Badeurlaub. Wenn Sie in Ihrer zwischen Palmen aufgespannten Hängematte liegen und den Blick über die endlosen Weiten des Ozeans schweifen lassen, fallen alle Sorgen des Alltags von Ihnen ab und Sie erleben Wellness und Erholung pur. Die 200 kleinen Inseln und das zweitgrösste Barriereriff der Welt machen das Land zu einem Hotspot für aufregende Taucherlebnisse.