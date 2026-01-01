Malta - Golden Tulip Vivaldi ab St. Julian's

Das Golden Tulip Vivaldi Hotel liegt im Herzen der Insel Malta und bietet ein wunderschönes Zuhause in der Ferne. Das 1999 eröffnete und 2017 renoviertes 4-Sterne-Hotel ist eines der beliebtesten Geschäfts- und Feriensziele. Das Hotel liegt am Ufer eines glitzernden Meeres und bietet von den Zimmern einen bezaubernden Ausblick auf das blaue Meer oder die umliegende Nachbarschaft. Neben der einladenden Einrichtung gehören zu der Ausstattung ein TV, WLAN, ein Bad und einige Zimmer verfügen auch über einen Balkon.