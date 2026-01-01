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Malta - Golden Tulip Vivaldi ab St. Julian's

Das Golden Tulip Vivaldi Hotel liegt im Herzen der Insel Malta und bietet ein wunderschönes Zuhause in der Ferne. Das 1999 eröffnete und 2017 renoviertes 4-Sterne-Hotel ist eines der beliebtesten Geschäfts- und Feriensziele. Das Hotel liegt am Ufer eines glitzernden Meeres und bietet von den Zimmern einen bezaubernden Ausblick auf das blaue Meer oder die umliegende Nachbarschaft. Neben der einladenden Einrichtung gehören zu der Ausstattung ein TV, WLAN, ein Bad und einige Zimmer verfügen auch über einen Balkon.
Malta - Golden Tulip Vivaldi ab St. Julian's
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kostenlose Benutzung Freizeitcenter
- Aufenthalt im Herzen der Insel
- Optimale Trainingsmöglichkeit
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flugzeit: ca. 2 Stunden. Flug mit Air Malta ab Zürich jeweils Mo, Mi, Fr, Sa, So.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Halbpension
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Freier Zugang zum Gym, Indoorpool, Jacuzzi, Sauna, Türkisch-Bad
  • Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
  • Benützung Trainingsmaterial (Fussbälle, Hürden, Slalomstangen, Hütchen)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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