Malta - Be Hotel ab St. Julian's

Das 4-Sterne Hotel im Designerstil liegt im Herzen von Maltas Top-Unterhaltungs- und Freizeitort St. Julian’s. Vom Hotel sind es nur einige Schritte bis zum Sandstrand der St George’s Bay und zum aufregenden Nachtleben von Paceville, Silema und St. Julian’s, wo Sie viele Restaurants, Bars, Casinos, Kinos und weitere Unterhaltungsmöglichkeiten finden.

Das Hotel ist stolz auf seine guten Mitarbeiter, die den Gästen höchste Qualität und besten Service garantieren.