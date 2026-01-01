Malta - Be Hotel ab St. Julian's
Malta - Be Hotel ab St. Julian's
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nahe des St George`s Bay
- 4-Sterne Hotel im Designerstil
- Optimale Trainingsmöglichkeit
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Flugzeit: ca. 2 Stunden. Flug mit Air Malta ab Zürich jeweils Mo, Mi, Fr, Sa, So.
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- Flughafentransfers
- Halbpension
- Benützung Trainingsmaterial (Fussbälle, Hürden, Slalomstangen, Hütchen)
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) auf Naturrasen
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Garderobenbenützung
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Wellness-Anlage
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Lokale Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage