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Malta - Be Hotel ab St. Julian's

Das 4-Sterne Hotel im Designerstil liegt im Herzen von Maltas Top-Unterhaltungs- und Freizeitort St. Julian’s. Vom Hotel sind es nur einige Schritte bis zum Sandstrand der St George’s Bay und zum aufregenden Nachtleben von Paceville, Silema und St. Julian’s, wo Sie viele Restaurants, Bars, Casinos, Kinos und weitere Unterhaltungsmöglichkeiten finden.
Das Hotel ist stolz auf seine guten Mitarbeiter, die den Gästen höchste Qualität und besten Service garantieren.
Malta - Be Hotel ab St. Julian's
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nahe des St George`s Bay
- 4-Sterne Hotel im Designerstil
- Optimale Trainingsmöglichkeit
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flugzeit: ca. 2 Stunden. Flug mit Air Malta ab Zürich jeweils Mo, Mi, Fr, Sa, So.

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  • Flughafentransfers
  • Halbpension
  • Benützung Trainingsmaterial (Fussbälle, Hürden, Slalomstangen, Hütchen)
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) auf Naturrasen
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Garderobenbenützung
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Lokale Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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