Malta - Hotel The George ab St. Julian's

Das moderne Vier-Sterne-Hotel bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Entspannen Sie im SPA- Bereich oder geniessen Sie die Aussicht von der rooftop lounge. Perfekt geeignet ist es zudem als Ausgangspunkt für eine Erkundungstour über die Insel. Natürlich lohnt es sich auch, einfach in der Nähe zu bleiben – das Mittelmeer und der Sandstrand der St. George’s Bay liegen nur einen kurzen Weg entfernt, genauso wie die zahlreichen Anlaufstellen für das Nachtleben in St. Julians. Für das Training können Sie das Stadion der Hibs, des Hibernian Football Club, nutzen.