Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Malta - Hotel The George ab St. Julian's

Das moderne Vier-Sterne-Hotel bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Entspannen Sie im SPA- Bereich oder geniessen Sie die Aussicht von der rooftop lounge. Perfekt geeignet ist es zudem als Ausgangspunkt für eine Erkundungstour über die Insel. Natürlich lohnt es sich auch, einfach in der Nähe zu bleiben – das Mittelmeer und der Sandstrand der St. George’s Bay liegen nur einen kurzen Weg entfernt, genauso wie die zahlreichen Anlaufstellen für das Nachtleben in St. Julians. Für das Training können Sie das Stadion der Hibs, des Hibernian Football Club, nutzen.
Malta - Hotel The George ab St. Julian's
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kostenlose Benutzung Trainingsmaterial und Bälle
- In Gehdistanz zum Nachtleben
- Training im Stadion des Hibernian Football Club
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Flugzeit: ca. 2 Stunden. Flug mit Air Malta ab Zürich jeweils Mo, Mi, Fr, Sa, So.

0
  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Halbpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage-/Materialraum
  • Täglich 2 Trainingseinheiten
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttletransfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Trainingsmaterial (Fussbälle, Hürden, Slalomstangen, Hütchen)
  • Organisation Freundschaftsspiele inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • lokale Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen