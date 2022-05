Der feine, weisse Sand fühlt sich samtig weich unter den nackten Füssen an, der blaue Himmel strahlt mit dem Meer um die Wette: Kaum ein Flecken Erde kommt der Vorstellung vom Paradies so nahe wie Französisch-Polynesien. Die Südsee Strände verheissen unvergesslich tolle Ferien. Die Cook Islands, Tahiti und Neukaledonien sind die Sehnsuchtsorte schlechthin. Und wie sehen die Einheimischen das? Für die Bewohner der traumhaften Inseln der Südsee ist ihr Reich der Mittelpunkt der Welt – was sonst! Lassen Sie sich von den Südsee Inseln in ihren Bann ziehen. Unsere Südsee Spezialisten stellen Ihnen Ihre ganz individuellen Südsee Ferien zusammen.