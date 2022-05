Samoa Hotels

Unterkünfte, die keinerlei Wünsche offen lassen

Honeymoon auf Samoa ist pure Romantik und in den luxuriösen Hotels werden Sie sich auf Anhieb wohlfühlen! Besonders zu empfehlen ist das Sinalei Reef Resort & Spa. Hier wird es Ihnen mit absoluter Sicherheit an nichts fehlen: Abgelegene Bungalows sorgen für die gewünschte Privatsphäre und auch der feine Sandstrand direkt vor der Haustür kann überzeugen. Die Poolanlage und die gesamte Architektur wurden harmonisch in das Landschaftsbild integriert. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit im Paradies mit unserer erstklassigen Hotelauswahl.

Hotels für Liebhaber und Entdecker

Rucksackreisende sind auf Samoa eher selten zu finden. Dennoch gibt es auch hier zahlreiche Möglichkeiten für Abenteurer. Ein perfekter Ausgangspunkt für Erkundungstouren stellt das Hotel Aggie Grey's dar. Hier wird nicht nur der Geldbeutel geschont, auch Sie werden in dieser einzigartigen Umgebung rasch zur Ruhe kommen. Es müssen also nicht immer Luxushotels sein, auf Samoa finden auch preisbewusste Reisende eine vielfältige Auswahl.

Natur, Meer und Ökotourismus

Hotels auf Samoa bieten für jeden Ferienwunsch das Passende! Eine ganz spezielle Art der Ferien stellt mittlerweile der Ökotourismus dar. Wo eine einzigartige und wunderschöne Natur zu finden ist, muss diese auch bewahrt werden. Einige Hotels haben sich der sanften Art zu reisen angenommen und garantieren einen tollen Einblick in die Natur.