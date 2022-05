Samoa Badeferien

Bei Samoa Reisen steht ein Badeaufenthalt nicht zwangsläufig an erster Stelle. Jedoch haben die Inseln durchaus schöne Strände vorzuweisen. Die Inseln bieten in erster Linie Blowholes, Felspools und eine Vielzahl an Wasserfällen. Selbstverständlich darf bei Ihrem Aufenthalt ein Besuch im Regenwald ebenfalls nicht fehlen. Zu den schönsten und auch grössten Inseln gehören Upolu und Savai'i. Auf letzterer befindet sich auch die Hauptstadt Apia. Neben dem aufregenden Regenwald finden Sie hier ausserdem schroffe Lavafelder und Strände wie im Bilderbuch. Auf den kleineren Inseln, wie etwa Apolima und Manono, entdecken Sie viele versteckte Schätze. Zum Grossteil sind die Inseln unbewohnt und ein regelrechtes Naturparadies. Wenn Sie sich für solche Ferien entscheiden, unterbreiten Ihnen unsere Spezialisten sehr gerne ein passendes Angebot. Diesen Aufenthalt werden Sie garantiert so schnell nicht vergessen, denn zu erleben und zu entdecken gibt es auf Samoa jede Menge!