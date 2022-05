Tauchen in Französisch-Polynesien

Tauchen auch für Anfänger

Sie träumen davon, einmal einzigartige Riffe und Korallen und natürlich eine bunte und aufregende Fischvielfalt mit eigenen Augen zu sehen? Dann sind Französisch-Polynesien Reisen wie für Sie geschaffen. In erster Linie sind es die Lagunen und die flachen Gewässer, welche Reisen in den Südpazifik so interessant und einzigartig gestalten. Diese Tauchspots sind einmalig auf der ganzen Welt und auch Sie werden schon bald die Faszination mit eigenen Augen erleben. Vor Ort finden Sie natürlich viele Tauchschulen und mit den erfahrenen Guides an Ihrer Seite werden diese Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die atemberaubende Unterwasserwelt von Moorea und Rangiroa gehört dabei zu den beliebtesten Zielen.