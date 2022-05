Tikehau Reisen

Die Insel Tikehau ist ein traumhaft schönes Atoll in Französisch-Polynesien. Im klaren Wasser tummeln sich hier farbenfrohe Fische, die Sie von den privaten Bungalows aus beobachten können. Gönnen Sie sich einen fruchtigen Cocktail in den zwischen Palmen aufgespannten Hängematten, wo Sie Ihre Füsse in den feinen Sandstrand graben. Bei einer Bootstour zu den Korallenriffen, die die Inseln umgeben, werden Sie von verspielten Delfinen begleitet. Besuchen Sie Tikehau auf einer Rundreise durch Französisch-Polynesien! Sprechen Sie unsere Südsee Spezialisten einfach an.