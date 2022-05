Romantische Fiji Hochzeitsreisen

Die unendlichen Weiten des Ozeans

Bei einem Abendessen am Strand werden Sie so richtig in der Südsee ankommen. Hand in Hand können Sie den palmengesäumten Strand entlangspazieren und den wunderschönen Sonnuntergang geniessen. Frische Früchte und ein leckerer Fisch werden Ihnen bei einem Dinner bei Sonnenuntergang direkt am Strand serviert. Viele Hotels bieten den Hochzeitsreisenden einen ganz speziellen Service an. Bei einer romantischen Atmosphäre vergessen Sie alles rund um sich und können sich ganz einfach aufeinander konzentrieren. So sollten Flitterwochen schlicht und weg sein. Fragen Sie unsere Experten nach geeigneten Resorts oder nach romantischen Honeymoon Wochen auf Fidschi.