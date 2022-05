Aktivferien Fiji Inseln

Fiji lädt zum Verweilen und Entdecken ein

Die Inseln bieten wie erwähnt eine breite Palette an Highlights und Ausflugsmöglichkeiten. Sie können sich nahezu überall am Strand Kajaks ausleihen und inmitten der glitzernden Wellen des Südpazifiks paddeln. Wenn Sie es lieber ein wenig entspannter und gemütlicher angehen möchten, melden Sie sich doch für einen Kochkurs an. Von klassischen bis hin zu traditionellen Gerichten werden hier sämtliche Speisen frisch zubereitet. Auch das ist eine Art von Action und Abenteuer. Auf Fiji finden Sie zudem eine Vielzahl an Projekten, die für die Erhaltung der Meereswelt stehen. Auch hieran können Sie sich in Ihren Ferien beteiligen. Sie werden sehr rasch erkennen, dass es für jeden Reisenden ein passendes Angebot auf Fiji gibt. Worauf warten Sie also noch? Informationen über die Yasawa-Inseln oder zu den Wandergebieten erhalten Sie von unseren Spezialisten.