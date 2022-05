Hotels Cook Islands

Riesige Vielfalt an Unterkünften und Resorts

Ferien auf den Cook Island sind immer ein einmaliges Erlebnis. Sie möchten den Alltag hinter sich lassen und einfach mit einem guten Buch in der Hand die Ferien geniessen? Dann sind Cook Island Reisen wie für Sie geschaffen! Der feinsandige Strand, die erstklassigen Serviceleistungen in den Hotelanlagen und natürlich das wunderschöne Wetter sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Besonders die grösste der 15 Cookinseln, Rarotonga, ist eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um herrliche Ferien in der Südsee geht.

Ferien im Paradies – Cook Islands

Möchten Sie in Ihren wohlverdienten Ferien Ruhe und Entspannung geniessen? Perfekt, denn genau das bieten Ihnen die Cook Island, so viel Sie wollen! Stress und Hektik gibt es hier nicht und natürlich können Sie sich in den zahlreichen Hotels auf alle Annehmlichkeiten verlassen, die Sie sich wünschen. Private Koralleninseln und noch vieles mehr warten nur auf Sie. Überzeugen Sie sich von der Schönheit des traumhaften Archipels einfach selbst.

Exklusivität muss nicht teuer sein

Hotels auf den Cook Islands sorgen für die gewünschte Auszeit, die sich auch Reisende mit einem etwas kleineren Budget ermöglichen können. Ob entspannte Badeferien oder ein wenig mehr Action mit Outdoor- und Unterwasseraktivitäten, auf den Cook Islands ist für jeden etwas dabei. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!