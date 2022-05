Peru Titikakasee

Sanft plätschernd und in verschiedenen Farben schimmernd, so präsentiert sich der sehr malerische Titikakasee, an dessen Ufern Sie während Ihrer Peru Reisen eine schöne Zeit verbringen können. Der Titikakasee gilt als einer der höchstgelegenen schiffbaren Seen der Welt und beeindruckt durch seine Grösse. Wenn Sie rund um den Titikakasee unterwegs sind, werden Sie vor allem von der imposanten Bergkulisse beeindruckt sein, die den See, welcher auf der Hochebene Altiplani liegt, umgibt. Freuen Sie sich auf eine Region Perus, die ihren ganz eigenen Charme hat und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald am Ufer des Titikakasees stehen zu können.