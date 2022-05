Peru Lodges

Perus Lodges

Bequem den Urwald erleben

In Peru eine Unterkunft zu finden, ist nicht schwer. Egal, ob Sie für Ihre Tour in das Amazonasgebiet Perus die herrliche Posada Amazonas Lodge, die Inkaterra Reserva Amazonica Lodge oder die Corto Maltes Amazonia Lodge wählen, Sie können sich sicher sein, von überall traumhafte Naturbeobachtungen zu machen! Freuen Sie sich auf ausgedehnte Dschungelwanderungen im Tambopata Schutzgebiet oder an den Ufern des Rio Madre de Dios, wenn Sie sich dafür entscheiden, in einer der traumhaften Lodges in Peru einzuchecken. Sehr beliebt sind auch die vor Ort angebotenen Nachtsafaris, auf denen Sie ebenfalls zahlreiche seltene Tiere beobachten werden.