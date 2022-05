Peru Inka-Städte

Eine Reise in die Städte der Inkas führt Sie zurück in Perus grandiose Vergangenheit. Die einstmals glanzvollen Städte, deren Pracht die gigantischen Ruinen heute höchstens erahnen lassen, waren für die damaligen Bewohner der Nabel der Welt. Aber selbst die Ruinen dieser einstigen Metropolen versetzen den Reisenden in ehrfürchtiges Staunen. Möchten auch Sie während Ihrer Peru Ferien und bei Peru Trekkings und Peru Rundreisen auf den Spuren der vergangenen Inka-Kultur wandeln und die inmitten von atemberaubenden Landschaften gelegenen historischen Stätten mit eigenen Augen sehen? Sprechen Sie uns an! Unsere Südamerika Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre massgeschneiderte Perureise zu den historischen Inka Städten zu unterbreiten.