Urubamba Tal Reisen

Aufgrund vieler Relikte aus der Zeit der Inkas ist das Urubamba Tal ein lohnendes Ausflugsziel, wenn Sie an dieser faszinierenden Kultur interessiert sind. Das einst als heilig geltende Tal ist insbesondere zur Wintersonnenwende noch Schauplatz schön anzusehender Feste und einer der wichtigsten Orte Perus in Bezug auf die Kultur der Inkas. Das Urubamba Tal können Sie bequem von Cuzco aus erreichen und dort anschliessend so eindrucksvolle Orte wie die Geisterstadt Maras besuchen. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, wenn Sie das herrliche Urubamba Tal sehen möchten!