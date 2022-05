Tumbes Reisen

Entspannung pur bietet die Region Tumbes an der Pazifikküste. Dank ihrer feinen Sandstrände und Mangrovenwäldern, deren Erkundung sich lohnt, ist die Gegend vor allem zum Ausspannen nach einer aufregenden Peru Rundreise beliebt. Neben herrlichen Stränden wie dem von Punta Sal, der besonders bei Wassersportlern hoch im Kurs steht, besitzt die Umgebung auch einige kulturelle Highlights. So bietet die Ausgrabungsstätte des Entdeckers Cabeza de Vaca spannende Einblicke in längst vergangene Zeiten. Wenn Sie ein Umfeld mit artenreicher Tierwelt hautnah erkunden möchten, kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten!